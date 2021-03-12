ВСУ: покинувшие Крым и Донбасс украинцы вернулись назад

Жители Крыма и Донбасса, уехавшие оттуда в 2014 году и позднее, возвращаются назад. На Украине беженцы не могут найти работу, сообщил генерал Вооруженных сил республики Сергей Кривонос.

«Люди, побывавшие на неоккупированной территории, не нашли себя, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — сказал Кривонос во время круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения».

По словам генерала, в Крым вернулись многие офицеры Военно-морских сил Украины. Они уволились из армии и поехали обратно на полуостров, потому что на Украине у них не было жилья.

«Их тут никто не ждал и не поддерживал», — отметил Кривонос.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, проходившего в марте 2014 года. Украина не признала его итоги и считает полуостров оккупированной территорией.

Накануне Киев утвердил стратегию по «деоккупации и реинтеграции» Крыма. А депутатов Верховной рады, голосовавших в 2010 году за размещение Черноморского флота России на полуострове, решили проверить на госизмену.