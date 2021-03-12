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    12 марта 2021, 01:13

    ВСУ: покинувшие Крым и Донбасс украинцы вернулись назад

    Кирилл Фролов

    Жители Крыма и Донбасса, уехавшие оттуда в 2014 году и позднее, возвращаются назад. На Украине беженцы не могут найти работу, сообщил генерал Вооруженных сил республики Сергей Кривонос.

    ВСУ: покинувшие Крым и Донбасс украинцы вернулись назад

    «Люди, побывавшие на неоккупированной территории, не нашли себя, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — сказал Кривонос во время круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения».

    По словам генерала, в Крым вернулись многие офицеры Военно-морских сил Украины. Они уволились из армии и поехали обратно на полуостров, потому что на Украине у них не было жилья.

    «Их тут никто не ждал и не поддерживал», — отметил Кривонос.

    Республика Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, проходившего в марте 2014 года. Украина не признала его итоги и считает полуостров оккупированной территорией.

    Накануне Киев утвердил стратегию по «деоккупации и реинтеграции» Крыма. А депутатов Верховной рады, голосовавших в 2010 году за размещение Черноморского флота России на полуострове, решили проверить на госизмену.