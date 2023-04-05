05 апреля 2023, 03:28
«Вернитесь к реальности». Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского из-за угроз в адрес России
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского из-за угроз в адрес России
Пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского из-за угроз судами в адрес России. Лидера страны призвали следить за своими словами.
«Каждый, кто совершил преступление, должен нести ответственность, вы правы. Когда суд над вами?» — спросил один из юзеров.
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Другой пользователь призвал Зеленского уйти в отставку.
«<…>Ну или хотя бы вернитесь к реальности», — прокомментировал он.
Многие читатели призвали главу Украины заняться мирными переговорами, отметив, что люди гибнут из-за конфликта.
«Этот конфликт лишь убивает людей и обогащает вас», — написал один из пользователей Сети.
Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что Зеленский планирует навестить поляков и в будущем отдать им Львов. Он добавил, что президент Украины может чувствовать себя спокойно в своих путешествиях, ведь Россия терроризмом не занимается.
Владимир Зеленский
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