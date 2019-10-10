Слуга улиц. Зеленский столкнулся с первыми протестами и умолк Подробнее

«Вся та часть людей, которая живет там и они знают, думают, они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями», — такую концепцию Зеленский назвал «планом А».

«План Б» Зеленский предусмотрел на случай, если возвращение Донбасса затянется. В таком случае он обещал принять всех желающих на территории Украины, подконтрольной Киеву.