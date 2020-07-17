Верка Сердючка предложила выложить на музыкальные платформы записи с Порошенко
Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко), украинская певица, заявила, что слушает пленки нардепа Андрея Деркача с записями телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщило РИА ФАН.
Сердючка во время вечеринки в честь 15-летия шоу-программы «Светская жизнь» в беседе с ведущей Катей Осадчей рассказала, что слушает пленки Деркача.
«Я говорю, Деркач, надо срочно в iTunes новый альбом. И в Spotify. Жму твою руку и обнимаю», — сказала исполнительница.
У Кати Осадчей даже на мгновенье пропал дар речи и она не знала, что ответить на признание певицы.
Ранее парламентарий Андрей Деркач обнародовал якобы аудиозапись разговора экс-президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что разговор был записан 30 апреля 2016 года.
На предоставленных аудиозаписях люди с голосами похожими на экс-президента Украины и лидера России обсуждают минские соглашения по Донбассу.