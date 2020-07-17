Верка Сердючка предложила выложить на музыкальные платформы записи с Порошенко

Сердючка во время вечеринки в честь 15-летия шоу-программы «Светская жизнь» в беседе с ведущей Катей Осадчей рассказала, что слушает пленки Деркача.

«Я говорю, Деркач, надо срочно в iTunes новый альбом. И в Spotify. Жму твою руку и обнимаю», — сказала исполнительница.

У Кати Осадчей даже на мгновенье пропал дар речи и она не знала, что ответить на признание певицы.

Ранее парламентарий Андрей Деркач обнародовал якобы аудиозапись разговора экс-президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что разговор был записан 30 апреля 2016 года.

На предоставленных аудиозаписях люди с голосами похожими на экс-президента Украины и лидера России обсуждают минские соглашения по Донбассу.