Верка Сердючка назвала импровизацией исполнение песни о Бандере

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, объяснил свое выступление на «Дизель шоу». Он заявил, что исполнение песни «Батько наш Бандера» было импровизацией.

«Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось „Дизель шоу“, была вирусной и популярной в интернете, в TikTok», — сказал он в комментарии изданию «Страна.ua».

По его словам, он воспринимает эту композицию просто как песню и не вкладывал в нее политический или военный подтекст.

«Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир или на Майдан и как-то декларировал это», — добавил Данилко.

Певец заявил, что людям нечем заняться, поэтому они часто обостряют ситуацию или что-то придумывают. Он заметил, что сейчас не хватает позитива, артисты как раз занимаются тем, что поднимают настроение людям в тяжелое время. Артист сказал, что не знал о бурном обсуждении его выступления до того, как к нему обратились журналисты.

«Я от вас узнал о том, что оказывается, из-за этого уже развивается какой-то скандал. Скандалы делает кто-то, кому это надо. Вырывают из контекста и используют, как им надо. В этом не было ничего скандального», — заключил он.

Ранее Верка Сердючка выступила в телевизионной программе «Дизель-шоу» с песней «Батько наш — Бандера». Композиция посвящена Степану Бандере — лидеру запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов».