«Верю, что могу летать»: Сеть поразил последний пост погибшей в Иране стюардессы

Украинская стюардесса Валерия Овчарук, которая стала одной из жертв авиакатастрофы в Иране, любила свою работу. Последний пост в социальных сетях девушка посвятила именно ей.

Публикация бортпроводницы авиакомпании МАУ в Instаgrаm датирована 21 декабря. В ней Овчарук показала снимок, сделанный в отеле Таиланда.

«Работа, я люблю тебя», — подписала девушка последнее фото.

Пост растрогал многих пользователей: под ним к моменту публикации заметки оставили почти две тысячи комментариев.

«Царствия тебе небесного, милая девочка», — писали под снимком, принося соболезнования родным и близким погибшей.

Валерия Овчарук, уточнило РИА «Новости», родилась в Луганске. Девушка училась в железнодорожном колледже, окончила авиационный институт и в 2015 году стала работать стюардессой. Последние годы Валерия жила в Киеве, была замужем за пилотом.

«Я верю, что могу летать. Я верю, что могу коснуться неба», — указано в описании ее профиля в Instagram

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана в Киев утром 8 января. Самолет рухнул недалеко от аэропорта почти сразу после взлета. На его борту находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Выжить не удалось никому.

США вместе с рядом других стран обвинили Иран в причастности к авиакатастрофе. В Вашингтоне полагают, что иранские военные могли случайно сбить пассажирский Boeing. В стране назвали подобную позицию американцев попыткой манипуляции.