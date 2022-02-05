Верховный суд Украины опроверг сообщения о пропаже десятков автомобилей со своей парковки

В соцсети сообщили о пропаже 68 машин с парковки Верховного суда Украины. Эту информацию опровергла руководитель аппарата ведомства Ольга Булка.

«Машины [со стоянки] Верховного суда не воровали. 68 автомобилей были планово перемещены на другую стоянку Верховного суда во исполнение предписания ГСЧС Украины», — написала Булка в Facebook.

Она пояснила, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям страны потребовала убрать автомобили в связи с пожарной опасностью. Сотрудники ведомства заявили, что машины на парковке закрывают проезд для пожарной техники к зданию Верховного суда.

«До перемещения каждая машина была опломбирована», — подчеркнула руководитель аппарата.

По словам Булки, информация об исчезновении автомобилей появилась на странице, которая не является официальным аккаунтом Верховного суда. Профиль создали после реформы Верховного суда. Страницу ведут судьи, не прошедшие переаттестацию.

Ранее на неофициальной странице Верховного суда Украины в Facebook сообщили, что в ночь на 4 февраля сразу 68 автомобилей пропали с парковки ведомства.