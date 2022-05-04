Верховный суд США захотел отменить право на аборты

Верховный суд США планирует отменить право на аборт. Ранее в СМИ попал документ, который указывает, что суд планирует пересмотреть прецедент от 1973 года — именно он стал основой для легализации абортов на федеральном уровне. В Верховном суде подтвердили аутентичность попавшего в СМИ документа.

Начато расследование утечки. Об этом заявил член Верховного суда Джон Робертс. Его слова привело РИА «Новости».

«Хотя документ является настоящим, он не является решением суда или окончательной позицией кого-либо из его членов. Я распорядился, чтобы охрана суда провела расследование в отношении источника утечки (документа)», — говорится в заявлении.

Также Робертс подчеркнул, что публикация внутреннего документа подрывает принципы работы Верховного суда и является грубым нарушением действующих правил.

В понедельник, 2 мая, издание Politico сообщило, что Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое разрешило аборты на федеральном уровне. При этом издание ссылалось на проект документа за авторством судьи Самюэля Алито. Публикация документа, в котором решение 1973 года назвали «необдуманным и ошибочным», получило широкую огласку.

Президент США Байден сообщил о поручении своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если Верховный суд решит отменит постановление, гарантирующее право на аборт по Конституции.

Если Верховый суд отменит повсеместную легализацию абортов, которая произошла в результате официального голосования, каждый штат сможет устанавливать собственные правила на этот счет. Предполагается, что ограничить процедуру захотят не менее 20 штатов.