Мир 05 марта 2024, 06:28 Верховный суд США встал на сторону Трампа в деле о праймериз Верховный суд США запретил отдельным штатам отменять участие Трампа в праймериз Kyle Mazza/Keystone Press Agency/globallookpress

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Власти штатов не имели права отстранять республиканца Дональда Трампа от участия в праймериз на выборах президента США. Такое постановление выпустил Верховный суд, сообщило РИА «Новости».

Штаты могли не допускать кандидата до голосования на выборах в местные органы власти, постановил высший судебный орган. Однако, по его заключению, они не имели права в дополнение к полномочиям конгресса применять третью секцию 14-й поправки к конституции.

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«Согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию три в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских», — объявил суд.

Своим вердиктом Верховный суд прояснил ситуацию в деле между Дональдом Трампом и властями штатов Иллинойс, Колорадо и Мэн. Адвокаты обжаловали решения местных судов о недопуске кандидата к участию в праймериз.

Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп смогут победить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предупредил, что из-за особенностей американского законодательства последний сможет избраться даже будучи в тюрьме.