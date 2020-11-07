Верховный суд США изолировал часть бюллетеней в Пенсильвании

Верховный суд США изолировал часть бюллетеней на выборах президента в штате Пенсильвания после обращения республиканцев. Те документы поступили в избирательные участки уже после голосования в день выборов, 3 ноября. Об этом говорится в постановлении судебного органа.

Суд постановил считать такие бюллетени отдельно, отметило ИА Nation News. Избиркомам предстоит выполнять это требование до дальнейших распоряжений суда.

«Всем окружным избирательным комиссиям дано указание, пока суд не вынесет дальнейшее решение, выполнить требование <…>, чтобы все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, были отделены <…> и чтобы все такие бюллетени, если их будут считать, считались отдельно», — говорится в документе.

Ранее отделение Республиканской партии в Пенсильвании обратилось в Верховный суд США. Политики требовали в самое ближайшее время прекратить обработку бюллетеней для голосования, поступивших в избирком штата после закрытия участков 3 ноября. Республиканцы в своем ходатайстве заявили, что руководство избиркома штата распорядилось отдельно складывать бюллетени, поступившие после выборов. Тем не менее распоряжение так никто и не исполнил до 17:00 6 ноября по местному времени (01:00 7 ноября — по Москве). В Пенсильвании бюллетени принимались по почте следующие несколько дней после выборов. Подсчет голосов еще продолжается.

По результатам обработки 96% бюллетеней в Пенсильвании демократ Джозеф Байден опережает действующего президента Дональда Трампа почти на 20 тысяч голосов, сообщила телекомпания CNN.

Имя победителя пока не назвали в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Аризона. Трамп оторвался от оппонента в Северной Каролине и на Аляске.

Всеобщие выборы прошли в Америке 3 ноября. На них граждане выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, а также губернаторов 13 штатов и территорий.