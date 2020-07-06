Верховный суд США изменил правила президентских выборов

Выборы президента США проходят следующим образом. Сначала проводится голосование по итогам которого победитель получает голоса всех выборщиков. Коллегию в каждом штате формируют партии, по количеству представителей в Конгрессе. Однако на втором этапе выборов президента голосуют только выборщики той партии, чей представитель победил на прямых выборах в этом штате.

Законодательно влиять на решение выборщика нельзя. Но в 32 штатах за отказ от голосования за победителя выборщик может заплатить штраф в 1 тысячу долларов или вовсе лишиться своего места в коллегии.

В 2016 году Трамп победил именно благодаря коллегии выборщиков. Его поддержали 304 человека против 227. Хотя по результатам общенародного голосования Хиллари Клинтон набрала на три миллиона голосов избирателей больше.

В итоге Верховный суд вынес решение, по которому штаты могут наказывать выборщиков, которые нарушают свое обещание и голосуют за другого кандидата, а не того, которого поддержали жители штата.

В этом году выборы президента США пройдут 3 ноября. Главным соперником республиканца Трампа считается кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден.