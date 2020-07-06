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    06 июля 2020, 21:11

    Верховный суд США изменил правила президентских выборов

    Анатолий Минкин

    Американские выборщики станут голосовать на президентских выборах за того, кандидата, который по общему количеству голосов побеждает в их штате. В противном случае их ждет наказание. Как сообщил CNN, такое решение принял Верховный суд США.

    Выборы президента США проходят следующим образом. Сначала проводится голосование по итогам которого победитель получает голоса всех выборщиков. Коллегию в каждом штате формируют партии, по количеству представителей в Конгрессе. Однако на втором этапе выборов президента голосуют только выборщики той партии, чей представитель победил на прямых выборах в этом штате.

    Законодательно влиять на решение выборщика нельзя. Но в 32 штатах за отказ от голосования за победителя выборщик может заплатить штраф в 1 тысячу долларов или вовсе лишиться своего места в коллегии.

    В 2016 году Трамп победил именно благодаря коллегии выборщиков. Его поддержали 304 человека против 227. Хотя по результатам общенародного голосования Хиллари Клинтон набрала на три миллиона голосов избирателей больше.

    В итоге Верховный суд вынес решение, по которому штаты могут наказывать выборщиков, которые нарушают свое обещание и голосуют за другого кандидата, а не того, которого поддержали жители штата.

    В этом году выборы президента США пройдут 3 ноября. Главным соперником республиканца Трампа считается кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден.