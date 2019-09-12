Верховный суд позволил Трампу ограничивать предоставление убежища иностранцам

«Заявление (администрации Трампа — ред.) одобрено судом», — гласит документ.

Калифорнийский суд заблокировал закон Трампа об убежище для мигрантов Подробнее

Двое судей были против во время голосования, но семеро высказались за.

Администрация Трампа издала указ, по которому власти Штатов имеют право отказывать в предоставлении убежища некоторым мигрантам. Речь идет о тех, кто до прохождения границы США с Мексикой пересекали территорию другого государства.

Позднее федеральный судья штата Калифорния запретил инициативу. Сначала суд Сан-Франциско ввел общенациональный запрет. Его отменил Окружной апелляционный суд. Потом было получено ходатайство «о восстановлении общенационального масштаба судебного запрета».

В 2018 году заявление на получение убежища в США подали более 162 тысяч мигрантов. Примерно 99% из них признали обоснованными. Сейчас в судах страны 436 тысяч дел о предоставлении убежища на рассмотрении.