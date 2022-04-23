Верховный суд Южной Осетии согласился перенести дату второго тура президентских выборов

Жители Южной Осетии попросили республиканский Верховный суд перенести второй тур президентских выборов. Ведомство согласилось с требованием и отменило согласованную ранее дату. Об этом РИА «Новости» сообщила секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова.

«Верховный суд отменил дату выборов. Ждем решение суда. В ближайшее время будет назначена новая дата», — сказала она.

Таким образом Верховный суд удовлетворил требование избирателей перенести голосование. Изначально ЦИК планировал провести второй тур выборов 28 апреля. Первый этап прошел 10 апреля. Законодательство республики требует проведения второго тура через 15 дней, но голосование нельзя назначать на праздничный день. Так как и 24 апреля (Пасха), и 1 мая — праздники, ЦИК решил провести второй тур в четверг, 28 апреля.

Ранее согласованную дату признали «противоречащей законодательству». Верховный суд решил, что она нарушает избирательные права граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики.