Верховный суд Южной Кореи утвердил 20 лет тюрьмы для экс-президента

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе. Политик обвиняется в злоупотреблении властью и коррупции. Ее приговорили к 20 годам тюрьмы.

Телерадиокомпания KBS сообщила, что в общей сложности Пак Кын Хе придется провести в заключении 22 года. Еще два года она получила за незаконное вмешательство в процесс парламентских выборов в 2016 году. Политик обвиняется в том, что содействовала кандидатам от правящей тогда партии Сэнури.

Пак Кын Хе объявили импичмент в марте 2017 года. Спустя год суд первой инстанции приговорил экс-президента к 15 годам лишения свободы за взяточничество. Еще пять лет — за злоупотребление властью. Также бывшего южнокорейского лидера оштрафовали на 18 миллиардов вон — примерно 16 миллионов долларов.

Позже апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет. После приговор еще несколько раз пересматривали и в итоге сняли с Пак Кын Хе часть обвинений. Теперь Верховный суд поставил в деле Пак Кын Хе точку. Его решение стало окончательным и не подлежит больше обжалованию.

Хотя председатель правящей в стране Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ен заявил, что хочет попросить президента страны Мун Чжэ Ина помиловать Пак Кын Хе и ее предшественника Ли Мен Бака. Последний отбывает срок по обвинению в коррупции. Ли Нак Ен отметил, что помилование политиков окажет благотворное влияние на нацию и ее единство.

Опросы общественного мнения показали, что большинство жителей Южной Кореи против этой идеи.