Верховный суд Израиля одобрил выдачу Буркова властям США

Россиянин Алексей Бурков обратился в Верховный суд Израиля с прошением отменить его экстрадицию в США. Суд не нашел оснований для отмены решения, сообщил адвокат россиянина Михаил Ирони.

«Да, петиция отклонена», — подтвердил Ирони. Его слова привело РИА «Новости».

Решение об экстрадиции россиянина в США было принято министром юстиции Израиля. Амир Охана подписал соответствующее решение после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов. Так объяснили в Минюсте страны.

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Российские дипломаты заявили, что это решение неправомочно, не имеет оснований и аналогов в сложившейся практике. Посол России в Израиле Анатолий Викторов, в частности, назвал решение израильского министерства неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований.

Адвокат россиянина подал петицию в Верховный суд Израиля. Документ был направлен судье 3 ноября. В итоге Верховный суд «не нашел оснований для вмешательства в решение министра», уточнил сайт израильского издания Jerusalem Post.