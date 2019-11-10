Верховный суд Израиля одобрил выдачу Буркова властям США
«Да, петиция отклонена», — подтвердил Ирони. Его слова привело РИА «Новости».
Решение об экстрадиции россиянина в США было принято министром юстиции Израиля. Амир Охана подписал соответствующее решение после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов. Так объяснили в Минюсте страны.
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Российские дипломаты заявили, что это решение неправомочно, не имеет оснований и аналогов в сложившейся практике. Посол России в Израиле Анатолий Викторов, в частности, назвал решение израильского министерства неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований.
Адвокат россиянина подал петицию в Верховный суд Израиля. Документ был направлен судье 3 ноября. В итоге Верховный суд «не нашел оснований для вмешательства в решение министра», уточнил сайт израильского издания Jerusalem Post.