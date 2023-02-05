Мир 05 февраля 2023, 21:05 Верховный суд Испании поддержал право мужчины ходить по улицам голым Испанец через суд добился права ходить по улицам без одежды РИА «Новости»

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Оштрафованный за прогулки в голом виде на улице 29-летний житель испанской провинции Валенсия Алехандро Коломар добился судебного разрешения не носить одежду в публичных местах. Как сообщило агентство Reuters, на сторону испанца встал Верховный суд.

Коломар добивался справедливости в своем понимании несколько лет. Ему выписывали штрафы на основании Закона о безопасности граждан, который прокуратура трактовала как действия нарушающую свободы окружающих и актами непристойного эксгибиционизма.

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В своем выступлении в суде Коломар заявил, что штрафы за голый вид ущемляют его право на идеологическую свободу. По его словам, он отказался от ношения одежды еще в 2020 году и с тех пор получил больше слов поддержки, чем оскорблений.

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«Меня обвинили в непристойном эксгибиционизме. Согласно словарю, это подразумевает сексуальные намерения, но это не имеет ничего общего с тем, что я делал», — подчеркнул испанец.

Верховный суд Испании заявил, что в национальном законодательстве есть «правовой вакуум» о публичной наготе. Появляться на улицах испанских городов без одежды можно с 1988 года. Но в ряде регионов, таких как Вальядолид и Барселона, приняты собственные законы, регулирующие нудизм вне пляжа. В Валенсии такого правила нет, поэтому Коломар ничего не нарушил.