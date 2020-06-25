Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

«Верховный суд Европейского Союза в четверг оставил в силе санкции против второго по величине российского банка ВТБ, отклонив апелляцию кредитора против ограничительных мер, впервые введенных в 2014 году в связи с беспорядками на Украине», — говорится в сообщении.

Санкции наложены на ВТБ с 1 августа 2014 года из-за событий на Украине, напомнило ИА RNS. Они ограничивают доступ банка к некоторым финансовым операциям и к рынкам капитала в Евросоюзе.

Помимо него тогда под ограничения, наложенные ЕС, попали еще четыре российских банка: Сбербанк, Внешэкономбанк (ВЭБ), Россельхозбанк и Газпромбанк. Им не предоставляют займы и не оказываются инвестиционные услуги. Осенью 2014 года Сбербанк обжаловал решение о введении санкций. После него ВТБ и ВЭБ обратились в суд с аналогичными исками.