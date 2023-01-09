Мир 09 января 2023, 09:40 Верховный суд Бразилии пригрозил привлечь к ответственности военных после беспорядков Верховный суд Бразилии приказал военным зачистить улицы от оставшихся протестантов

Читать 360tv в

Верховный судья Бразилии Александр де Мораес дал военным 24 часа для уничтожения всех лагерей протестантов. Об этом сообщил РБК.

«Ничто не оправдывает существование лагерей террористов, финансируемых спонсорами при невмешательстве властей, что подрывает уважение к конституции», — заявил верховный судья.

Реклама

Также Александр де Мораес приказал полицейским задержать сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые остаются на улицах столицы. За неисполнение приказа военным Бразилии, полиции и министру обороны грозит уголовная ответственность, добавил судья.

Реклама

Ранее Верховный суд Бразилии отстранил от должности губернатора федерального округа Ибанейса Рошу. Беспорядки начались в ночь на 9 января. На улицы вышли сторонники экс-президента Болсонару, которые не согласились с итогами президентских выборов, на которых выиграл Луис Инасиу Лула да Силва. Протестующие устроили погромы в резиденции президента Бразилии, в зданиях Федерального верховного суда и Национального конгресса.