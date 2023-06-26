Мир 26 июня 2023, 07:53 Верховный суд Австралии встал на сторону администрации Канберры в деле против России ABC News: Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по делу о земле дипмиссии Unsplash

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Апелляцию России в деле о расторжении договора аренды земли в Канберре под дипмиссию отклонили. Верховный суд Австралии заявил, что закон имеет преимущество перед решением Федерального суда, сообщил ABC News.

Судья Верховного суда Австралии Джейн Джагот отклонила апелляцию России о судебном запрете. Дипломаты просили ограничить посягательства Содружества наций на спорную землю до завершения судебного разбирательства, однако их не поддержали. Такое решение обосновали тем, что принятый парламентом закон о расторжении аренды приоритетней, чем другие решения.

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Россия обратилась в суд после того, как администрация Канберры расторгла договор аренды участка под дипмиссию. Федеральный суд Австралии встал на сторону дипломатов, но затем парламент принял специальный закон об аннулировании аренды. Посольство 23 июня обратилось в Верховный суд.

Предмет спора находится в южном пригороде Канберры Ярралумле рядом с озером Берли-Гриффин и парламентом. Договор расторгли в одностороннем порядке в августе 2022 года.