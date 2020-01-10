    10 января 2020, 21:52

    Абхазский суд отменил итоги выборов президента и поручил провести новые

    Валерия Шафирко, Дамир Матюхин

    Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Об этом сообщил ТАСС.
    Абхазский суд отменил итоги выборов президента и поручил провести новые

    Верховный суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура президентских выборов, прошедших осенью прошлого года, и решение суда первой инстанции.

    Суд принял решение назначить повторные выборы президента в установленные конституцией Абхазии сроки. Собравшиеся в зале суда сторонники оппозиции отреагировали на вынесенное решение аплодисментами, передает Sputnik. Вице-президент сообщил, что действующий лидер Рауль Хаджимба опротестует решение Верховного суда.

    Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 8 сентября 2019 года. По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей, и стал победителем голосования. Лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициниа поддержали 46,17% проголосовавших.

    Квициниа с результатами не согласился и 11 сентября обратился в Верховный суд с иском против ЦИК.

    Утром 9 января 2020 года, представители оппозиции начали собираться у здания администрации президента Абхазии с требованием проведения новых выборов в стране. Участники протестной акции выбили двери и устроили погром в помещениях. Действующие власти республики позже назвали произошедшее попыткой государственного переворота.

    На следующий день митингующие снова собрались у администрации. По словам секретаря Совбеза Абхазии Мухаммед Килба, оппозиционеры вынесли оружие из оружейных комнат и забрали символы государственной власти. С ними ведут переговоры о возвращении похищенного. Кроме того, Килба заявил, что во время беспорядков легкие травмы получили пять-семь человек.