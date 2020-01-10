Абхазский суд отменил итоги выборов президента и поручил провести новые

Верховный суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура президентских выборов, прошедших осенью прошлого года, и решение суда первой инстанции.

Суд принял решение назначить повторные выборы президента в установленные конституцией Абхазии сроки. Собравшиеся в зале суда сторонники оппозиции отреагировали на вынесенное решение аплодисментами, передает Sputnik. Вице-президент сообщил, что действующий лидер Рауль Хаджимба опротестует решение Верховного суда.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 8 сентября 2019 года. По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей, и стал победителем голосования. Лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициниа поддержали 46,17% проголосовавших.

Квициниа с результатами не согласился и 11 сентября обратился в Верховный суд с иском против ЦИК.

Утром 9 января 2020 года, представители оппозиции начали собираться у здания администрации президента Абхазии с требованием проведения новых выборов в стране. Участники протестной акции выбили двери и устроили погром в помещениях. Действующие власти республики позже назвали произошедшее попыткой государственного переворота.

На следующий день митингующие снова собрались у администрации. По словам секретаря Совбеза Абхазии Мухаммед Килба, оппозиционеры вынесли оружие из оружейных комнат и забрали символы государственной власти. С ними ведут переговоры о возвращении похищенного. Кроме того, Килба заявил, что во время беспорядков легкие травмы получили пять-семь человек.