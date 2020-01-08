Верховный лидер Ирана назвал «пощечиной» удар по военным базам США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в эфире телеканала «Аль-Арабия» заявил, что ракетный удар по американским и коалиционным силам был успешным. Он назвал атаку «пощечиной» США и добавил, что американцы должны покинуть регион.
«Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Соединенных Штатов в регионе», — заявил Хаменеи и добавил, что возобновление переговоров с Вашингтоном о ядерной сделке 2015 года исключено. Аятолла подчеркнул, что в своем стремлении поддержать Израиль, США пытаются избавиться от ливанского движения «Хезболла», которое ориентировано на Иран.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле, где расположены американские военные базы. Причиной атаки стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.