Верховный лидер Ирана назвал «пощечиной» удар по военным базам США

«Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Соединенных Штатов в регионе», — заявил Хаменеи и добавил, что возобновление переговоров с Вашингтоном о ядерной сделке 2015 года исключено. Аятолла подчеркнул, что в своем стремлении поддержать Израиль, США пытаются избавиться от ливанского движения «Хезболла», которое ориентировано на Иран.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле, где расположены американские военные базы. Причиной атаки стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.