Верховную раду предложили распустить
Парламент Украины IX созыва находится на грани катастрофы, уверен он. Верховная рада не принимает законы, которые бы сделали жизнь граждан проще. Соответственно, чиновники не занимаются своими прямыми обязанностями.
«Сегодня я вижу следующее: первое — вопиющую безграмотность; второе — надругательство над законами. Ребята, так вы скажите честно, чего хотите?» — заявил Рабинович.
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По этой причине политик призвал распустить Раду из-за «ненужности». Хотя власть и обновилась, она все равно идет путем своих предшественников — «думает не о людях». А еще депутат призвал украинцев протереть глаза и посмотреть, какие законы принимает парламент.
Выборы законодательного органа на Украине прошли в июле 2019 года. На них большинство голосов получила партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, напомнила «Русская планета».