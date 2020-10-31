Верховную раду предложили распустить

С этой идеей Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Если вы считаете себя всенародным президентом и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины», — заявил Медведчук.

Именно в этом решении он видит выход из той ситуации, в которую «все вместе попали».

Признаком политического кризиса и отсутствия доверия народа к власти Медведчук назвал результаты выборов в местные органы власти, которые оказались неудачными для пропрезидентской партии «Слуга народа». Глава политсовета ОПЗЖ привел последние социологические исследования. Так, 45% граждан Украины считают нужным распустить Верховную раду и провести досрочные парламентские выборы, отметило ИА НСН.

В первую очередь политический кризис проявляется в виде приостановки процесса урегулирования конфликта на востоке Украины. Власть на всех уровнях показывает, что у нее нет политической воли для возвращения Донбасса в состав Украины, а Украины — в Донбасс.

«Мирное урегулирование в настоящее время фактически заблокировано, как и работа наших переговорщиков как в „минском формате“, так и в „нормандском формате“», — отметил политик.

Кризис настиг Украину также в экономической, социальной, гуманитарной и политической сферах.

ОПЗЖ предложила радикально изменить экономический курс и восстановить торгово-экономические отношения Украины с Россией и странами СНГ. По мнению Медведчука, на этих рынках украинский экспорт может составить конкуренцию. Там же производители смогут зарабатывать деньги для выдачи зарплаты, создания новых рабочих мест, улучшения уровня благосостояния.

Местные выборы прошли на Украине 25 октября, окончательные итоги пока не подведены. В рамках избирательной кампании граждане отдавали голоса за депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров, напомнила газета «Взгляд».