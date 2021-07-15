Верховная рада утвердила отставку Авакова

Главу МВД Украины Арсена Авакова в четверг отправили в отставку. Это следует из решения Верховной рады. Голосование на пленарном заседании транслировал телеканал «Рада».

Во вторник Аваков сообщил, что написал заявление об отставке после более чем семи лет работы на посту главы МВД. По данным источников «МК», заявление написано по просьбе украинского президента. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность в августе 2019 года. На его место Зеленский предложил кандидатуру депутата Верховной рады Дениса Монастырского.

Аваков считается последним из двух министров, который оставался в кабмине и после прихода к власти президента Владимира Зеленского. СМИ окрестили его едва ли не самым влиятельным человеком страны, непотопляемым и всесильным.

В Верховной раде заявление об отставке Арсена Авакова назвали кончиной Зеленского. По мнению депутатов, только сбалансированная игра Авакова с оппонентами президента позволяла существовать действующей власти Украины.