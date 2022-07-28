Верховная рада уравняла в правах поляков и украинцев

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предоставляющий полякам и украинцам равные права. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Поляки получили от украинских парламентариев «особые гарантии».

«В частности поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 238 депутатов Рады. Авторы документа написали, что граждане Польши получат права на трудоустройство, образование, медицинское обслуживание, социальные выплаты аналогично с владельцами украинского паспорта.

Кроме того, новый закон позволяет полякам находиться на территории соседней страны в течение полутора лет месяцев без специальных разрешений.