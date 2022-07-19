Верховная рада Украины утвердила отставку Венедиктовой с поста генпрокурора

Депутаты Верховной рады утвердили приказ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с поста генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой. Об этом в своем Telegram-канале написал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что Венедиктова останется в команде действующей власти и в ближайшее будущее ее ждет новая должность.

«Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу», — написал Арахамия.

Указы об увольнении с постов генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности страны Ивана Баканова президент Владимир Зеленский подписал в минувшее воскресенье. Он пояснил, что отстранение связано с массовыми случаями государственной измены сотрудников двух ведомств. По словам Зеленского, речь идет о 651 уголовном производстве против работников Генпрокуратуры Украины и СБУ.