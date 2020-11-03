Верховная рада Украины приняла закон о смене отчества

«Народные депутаты приняли проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества"», — уточняется в публикации.

Проект поддержали 259 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь граждане государства могут сменить отчество начиная с 14-летнего возраста. До 16 лет для проведения этой процедуры потребуется согласие родителей. С наступлением указанного возраста это можно будет сделать самостоятельно.

В случае, если один из родителей будет выступать против изменения отчества ребенка, вопрос могут решить представители органов опеки и попечительства, а также суд. Будет приниматься во внимание, как родители выполняют свои обязанности по отношению к ребенку.

Ранее историк Николай Сванидзе прокомментировал предложение наказывать учителей украинских школ истории за использование названия «Великая Отечественная война».