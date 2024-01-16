Мир 16 января 2024, 16:32 Верховная рада Украины одобрила создание единого реестра военнообязанных Депутат Рады Геращенко: в реестр военнообязанных внесут граждан от 17 до 60 лет Global Look Press

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Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за создание единого реестра военнобязанных, что является частью мобилизации. Об этом в Telegram-канале сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко.

По ее словам, закон устанавливает автоматическое получение статуса ветерана боевых действий и электронного реестра военнообязанных. В него включают украинцев в возрасте от 17 до 60 лет. В поддержку законопроекта проголосовали 249 депутатов, добавила Геращенко.

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В конце 2023 года Генштаб ВСУ обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой дополнительно мобилизовать до 500 тысяч человек. Украинские власти готовят новый закон о мобилизации, который поможет набрать военнослужащих в ряды ВСУ.

Ранее депутат Рады Михаил Цымбалюк заявил, что мобилизация должна затронуть парламентариев — действующих и прежних созывов. Он предложил отправить в войска не менее 100 депутатов. Такое решение Цымбалюк счел справедливым.