Верховная рада решила ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

В Верховной раде приняли постановление о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, был внесен проект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией, сообщило Ura.ru.

Украинские депутаты накануне выступили за прекращение транспортного сообщения с Россией и настояли на «закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией», а также предложили ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях.

«Обратиться к президенту Украины с предложениями: внести в Верховную раду Украины представление об объявлении военного состояния на территории Донецкой и Луганской областей», — указано на сайте Рады.

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, российский лидер, а также главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что признанные на международном уровне границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина никогда не признает суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.