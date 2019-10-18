  • Верховная рада решила легализовать игорный бизнес

    18 октября 2019, 19:22

    Ирина Нагайникова

    Законопроект о государственном регулировании сферы игорного бизнеса на Украине зарегистрировали в Верховной раде, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

    Зеленский решил вернуть казино на Украину

    Подробнее

    «Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр», — сообщили в пресс-службе.

    Законопроект предусматривает организацию игорного бизнеса только в гостиницах, которые имеют от трех до пяти звезд. Полноценные казино появятся только в пятизвездочных отелях.