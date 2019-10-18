Верховная рада решила легализовать игорный бизнес

Зеленский решил вернуть казино на Украину Подробнее

«Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр», — сообщили в пресс-службе.

Законопроект предусматривает организацию игорного бизнеса только в гостиницах, которые имеют от трех до пяти звезд. Полноценные казино появятся только в пятизвездочных отелях.