Верховная рада решила легализовать игорный бизнес
Законопроект о государственном регулировании сферы игорного бизнеса на Украине зарегистрировали в Верховной раде, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.
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«Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр», — сообщили в пресс-службе.
Законопроект предусматривает организацию игорного бизнеса только в гостиницах, которые имеют от трех до пяти звезд. Полноценные казино появятся только в пятизвездочных отелях.