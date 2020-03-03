Верховная рада рассмотрит проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины
В Верховную раду Украины поступил проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Об этом написало РИА ФАН с ссылкой на украинского парламентария Максима Бужанского.
«Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать», — написал парламентарий.
Рада может рассмотреть постановление во время внеочередного заседания 4 марта. Рябошапка считает, что депутаты не поддержат данное постановление.