Верховная рада рассмотрит проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины

«Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать», — написал парламентарий.

Рада может рассмотреть постановление во время внеочередного заседания 4 марта. Рябошапка считает, что депутаты не поддержат данное постановление.