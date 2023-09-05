Мир 05 сентября 2023, 14:10 Верховная рада приняла отставку Резникова Депутаты Верховной рады одобрили отставку главы Минобороны Резникова РИА «Новости»

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Алексей Резников официально ушел с поста главы Минобороны Украины. Его прошение об отставке одобрила Верховная рада. Такое заявление сделал депутат Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины», — сообщил он.

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По данным издания «Страна Украина», «за» проголосовали 327 парламентариев. Против высказались четверо.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отставку Алексея Резникова 3 сентября, соответствующее прошение в Раду министр обороны направил на следующий день.

Украинский лидер рекомендовал назначить на пост главы Минобороны Рустема Умерова, который возглавлял до последнего времени Фонд госимущества.

Турецкие СМИ написали, что этот человек связан с США и с попыткой госпереворота в Турции. По мнению журналистов, Умеров будет исполнять на своей новой должности планы Штатов.