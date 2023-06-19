Мир 19 июня 2023, 22:23 Верховная рада предложила признать Белоруссию страной-агрессором Депутаты Верховной рады зарегистрировали проект о признании Белоруссии страной-агрессором Pxhere

Читать 360tv в

Парламентарии в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о присвоении Белоруссии статуса страны-агрессора. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Юрчишин в своем Telegram-канале.

«Зарегистрировал с коллегами из ВРУ (Верховной рады Украины — прим. ред.) проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором», — написал парламентарий.

Реклама

Документ появился на сайте Верховной рады. В пояснительной записке к постановлению указали, что депутаты также собираются обратиться разные международные организации, в том числе в ООН, НАТО и ОБСЕ, чтобы те также признали Белоруссию страной-агрессором.

Кроме того, они хотят призвать украинский кабмин расторгнуть дипломатические отношения страны с республикой, а международных партнеров — усилить давление на Белоруссию, в частности, с помощью санкций. Депутаты также выразили желание привлечь к ответственности республиканских должностных лиц и взыскать репараций и возмещение якобы нанесенного киевскому режиму ущерба.

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщал, что украинские боевики разместили серьезную часть военных контингентов на границе с Белоруссией.