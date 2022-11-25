25 ноября 2022, 22:07
Верховная Рада предложила исключить Россию из ООН
Украина готовит постановление с призывом исключить Россию из ООН
Верховная Рада зарегистрировала проект постановления с призывом признать Россию «государством-спонсором терроризма». Кроме того, она предложила исключить страну из ООН. Об этом говорится на сайте украинского парламента.
Инициатором постановления является спикер Рады Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев.
Реклама
«Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций», — отмечено в названии документа.
Реклама
В пояснительной записке речь идет о необходимости лишить Россию права вето, как члена Совета Безопасности ООН. В качестве аргумента украинские депутаты назвали нелегитимность нахождения РФ среди членов ООН, сообщил «Царьград».
Ранее участники спецсессии Генассамблеи ООН проголосовали за резолюцию о возмещении ущерба Украине. В принятой резолюции предложено создать международный реестр причиненного Украине ущерба.
Россия
Украина
ООН
Реклама
Реклама