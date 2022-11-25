Мир 25 ноября 2022, 22:07 Верховная Рада предложила исключить Россию из ООН Украина готовит постановление с призывом исключить Россию из ООН РИА «Новости»

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Верховная Рада зарегистрировала проект постановления с призывом признать Россию «государством-спонсором терроризма». Кроме того, она предложила исключить страну из ООН. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Инициатором постановления является спикер Рады Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев.

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«Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций», — отмечено в названии документа.

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В пояснительной записке речь идет о необходимости лишить Россию права вето, как члена Совета Безопасности ООН. В качестве аргумента украинские депутаты назвали нелегитимность нахождения РФ среди членов ООН, сообщил «Царьград».

Ранее участники спецсессии Генассамблеи ООН проголосовали за резолюцию о возмещении ущерба Украине. В принятой резолюции предложено создать международный реестр причиненного Украине ущерба.