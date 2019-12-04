Верховная рада перепутала документы

«Из-за технических неувязок (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18.00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления», - объяснил произошедшее Чернев.

Правильная версия текста должна быть опубликована сегодня, 4 декабря. Также депутат опубликовал текст документа без призыва к лидеру Украины Владимиру Зеленскому обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО, сообщило РИА ФАН

Он отметил, что Рада призывает парламенты стран — членов Североатлантического альянса обратиться к главам МИД своих стран, чтобы ускорить предоставление Украине соответствующего плана.