Верховная рада перепутала документы
Депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее (ПА) Североатлантического альянса Егор Чернев рассказал, что на сайте Рады был опубликован некорректный текст постановления о курсе на НАТО. Произошло это, по словам Чернева, из-за технической ошибки, сообщило сетевое издание «Взгляд.ру» со ссылкой на страницу парламентария в социальной сети Facebook.
«Из-за технических неувязок (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18.00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления», - объяснил произошедшее Чернев.
Правильная версия текста должна быть опубликована сегодня, 4 декабря. Также депутат опубликовал текст документа без призыва к лидеру Украины Владимиру Зеленскому обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО, сообщило РИА ФАН
Он отметил, что Рада призывает парламенты стран — членов Североатлантического альянса обратиться к главам МИД своих стран, чтобы ускорить предоставление Украине соответствующего плана.