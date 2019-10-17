Верховная рада отказалась блокировать «Миротворец»

Миссия ООН призвала Украину закрыть сайт «Миротворец» Подробнее

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрывать как информационные, так и другие сайты у нас полномочий нет», — отметил Разумков.

При этом он не уверен, что такие права нужны Верховной раде.

Ранее представитель миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро потребовал запретить сайт «Миротворец».

«Миротворец» известен своим черным списком, в который попадают россияне, критикующие Украину, ополченцы ДНР и ДНР, артисты, гастролирующие в Крыму. Сайт не получил статуса госоргана, но пограничники Украины часто не пускают в страну людей из опубликованного списка.