Верховная рада: на Украине русский язык знают лучше, чем в России

Украинцы знают русский язык лучше многих россиян. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко.

«Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя», — сказал Павленко в эфире телеканала NewsOne.

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Так депутат прокомментировал закон о государственном языке, предусматривающем использование только украинского языка практически во всех сферах жизни на Украине. Парламентарий раскритиковал этот закон и заявил, что документ несет в себе не «элемент объединения» страны, а «элемент ее разъединения». По мнению Павленко, языковое разнообразие наоборот сможет сделать Украину сильнее.

Ранее депутат Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес в Верховную раду законопроект об отмене закона о госязыке. Политик обосновал свою инициативу решением Венецианской комиссии Совета Европы, которая потребовала Киев разработать закон о языковых меньшинствах.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в середине мая 2019 года подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Действующий глава государства Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон о госязыке на предмет соответствия конституции. Он отметил, что документ одобрили «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью». Об этом написало РИА «Новости».