Мир 24 ноября 2023, 03:20 «Верх цинизма». В Польше объяснили, за что умирают украинцы Myśl Polska: украинцы массово умирают по приказу США и ЕС flickr.com

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Украинцы стали пешками для западных стран, которые используют их жизни для реализации своих геополитических амбиций. Такое мнение выразил обозреватель Якуб Янек в статье для Myśl Polska.

По мнению журналиста, заявление одного из польских депутатов о том, что украинцы тысячами умирают за вступление в ЕС, является «верхом цинизма».

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«Украинцы умирают потому, что США и ЕС приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске», — написал Янек.

Ранее военный политолог Олег Иванников заявил со ссылкой на данные польской разведки, что Владимир Зеленский подготовил план побега из страны на фоне обострения конфликта с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По словам эксперта, главком имеет серьезные административные военные ресурсы и может силовыми методами избавиться от украинского президента.