«Верен друзьям и своим убеждениям»: Саркози рассказал о характере Путина

«С ним легко говорить. Он внимательно слушает, чрезвычайно вежлив, доступен, симпатичен, склонен улыбаться. Он необычайно верен друзьям, а также своим убеждениям и может изменить позицию, если в чем-то убедился», — написал Саркози в книге воспоминаний «Время бурь».

По словам бывшего президента Франции, доверие Путина сложно завоевать, но когда это происходит, то российский лидер становится другим собеседником. Кроме этого, Путин «всегда держит данное им слово» и не любит «двойных стандартов» в общении с прессой.

«Он прекрасно понимает, что у вас есть красная линия, которую вы не можете перешагнуть, если вы, в свою очередь, согласны с тем, что и у него есть границы, которые он не перейдет», — отметил экс-президент. По мнению Саркози, Путин «готов признавать разногласия и никогда не в обиде на это». Президент России не доверяет пустым обещаниями. Саркози поделился, что для Путина значимы больше дела, а не слова.

На днях президент Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Главы двух стран обсудили стратегическое и торгово-экономическое сотрудничество.