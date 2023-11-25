Мир 25 ноября 2023, 07:50 Вердикт нейросети о высадке американцев на Луну оценили в Совфеде Пушков: нейросеть подтвердила доводы о подделке фотографий лунной миссии NASA NASA

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Выводы американской нейросети о поддельном характере фотографий с космонавтами США на Луне подтвердили доводы о неподлинности снимков. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Об этом говорили давно и достаточно многие, были серьезные основания. Человеческого интеллекта вполне достаточно для такого выводу. Но если искусственный интеллект также подтвердил подделку, то какие-то сомнения вообще отпадают», — сказал он.

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Днем ранее российский президент Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В ходе мероприятия главу государства ознакомили с выводами нейросети Google о фотографиях с американцами на Луне.

Технология сочла, что почти все объекты на фотографии являются поддельными, отмечал направления Сбербанка по исследованию данных Николай Герасименко.