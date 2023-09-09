Мир 09 сентября 2023, 04:32 Вера украинского населения в победу ВСУ начала таять — СМИ Berliner Morgenpost: вера украинцев в быструю победу ВСУ начала таять Freepik

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После оптимизма последних месяцев вера народа Украины в быструю победу ВСУ начала таять. Об этом написал обозреватель немецкого издания Berliner Morgenpost Ян Йесен.

«Оптимизм последних нескольких месяцев во многих местах уступил место тревожному реализму. <…> Вера в быструю победу тает», — говорится в материале.

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В дискуссиях неоднократно высказывались мнения, что если у ВСУ не будет явных военных успехов, то западные партнеры ослабят поддержку, отметил обозреватель. На моральное состояние украинцев помимо неудач на поле боя влияет приближение зимы. Жители Украины опасаются, что из-за военных действий им снова придется зимовать в темноте и холоде.

Украинцы также не понимают, почему западные партнеры медлят с поставками вооружений и не решаются дать Киеву запрашиваемое оружие.