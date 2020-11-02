facebook_pixel
    02 ноября 2020, 23:40

    Одного венского стрелка задержали. Его жертвами стали 7 человек

    Екатерина Керсипова

    Австрийская полиция задержала одного из нападавших в центре Вены. Об этом сообщило агентство АПА. По неподтвержденным данным, преступника ликвидировали. Его жертвами, по предварительной информации, стали семь человек.
    Одного венского стрелка задержали. Его жертвами стали 7 человек

    Пока неясно, есть ли россияне среди погибших. Как пишет РИА «Новости», российское посольство в Австрии узнает, есть ли наши соотечественники в их числе.

    Изначально австрийская пресса сообщила о нападении только на синагогу. Неизвестный выстрелил несколько раз, ранил полицейского и скрылся с места до прибытия полиции. По другим данным, преступник не стрелял из оружия, а привел в действие пояс со взрывчаткой.

    Пока также неясно, действовал ли преступник один, или их было несколько. По неподтвержденным данным, атаки могли произойти не только у синагоги, как писали изначально, но и у ресторана в центре австрийской столицы.