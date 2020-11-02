Одного венского стрелка задержали. Его жертвами стали 7 человек

Австрийская полиция задержала одного из нападавших в центре Вены. Об этом сообщило агентство АПА. По неподтвержденным данным, преступника ликвидировали. Его жертвами, по предварительной информации, стали семь человек.

Пока неясно, есть ли россияне среди погибших. Как пишет РИА «Новости», российское посольство в Австрии узнает, есть ли наши соотечественники в их числе.

Изначально австрийская пресса сообщила о нападении только на синагогу. Неизвестный выстрелил несколько раз, ранил полицейского и скрылся с места до прибытия полиции. По другим данным, преступник не стрелял из оружия, а привел в действие пояс со взрывчаткой.

Пока также неясно, действовал ли преступник один, или их было несколько. По неподтвержденным данным, атаки могли произойти не только у синагоги, как писали изначально, но и у ресторана в центре австрийской столицы.