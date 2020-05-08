Венки к Мемориалу павшим советским воинам возложили в Германии

По данным портала «Политика сегодня», церемонию провели 8-го мая, в День освобождения Европы от национал-социализма.Число участников было решено ограничить из-за распространения коронавируса в стране. По этой же причине не стали рассылать приглашения, поэтому пришли лишь те, кто сам проявил инициативу.