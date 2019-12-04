Веники и бутылки летели в оппозиционеров на митинге в Грузии

«Пока ситуация кризисная». Митингующие в Грузии не сдаются и снова ставят палатки Подробнее

Различные предметы в оппозиционеров кидали сторонники правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Некоторые участники митинга пострадали из-за брошенных предметов.

«Это лицо нынешней власти. Таким образом они пытаются удержаться за власть», — заявил пострадавший на митинге оппозиционер.

Сообщается, что также произошла потасовка между сторонниками различных политических сил. Полицейские быстро пресекли беспорядки. Одного из сторонников правящей партии задержали за мелкое хулиганство.