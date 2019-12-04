Веники и бутылки летели в оппозиционеров на митинге в Грузии
Лидеров оппозиционных партий забросали утварью на митинге в грузинском городе Мцхета, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Грузия Online».
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Различные предметы в оппозиционеров кидали сторонники правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Некоторые участники митинга пострадали из-за брошенных предметов.
«Это лицо нынешней власти. Таким образом они пытаются удержаться за власть», — заявил пострадавший на митинге оппозиционер.
Сообщается, что также произошла потасовка между сторонниками различных политических сил. Полицейские быстро пресекли беспорядки. Одного из сторонников правящей партии задержали за мелкое хулиганство.