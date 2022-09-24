Венгрия не планирует отказываться от выдачи виз россиянам — МИД | 360°

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Венгрия не планирует отказываться от выдачи виз россиянам — МИД

Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не откажется от выдачи шенгенских виз россиянам

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Венгрия намерена продолжать выдавать шенгенские визы россиянам в рамках соглашений, заявил ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН. Речь идет также и о многократных визах.

Сийярто отметил, что без действующего соглашения об упрощенном визовом режиме выдача виз — это более долгий и сложный процесс. Однако это не означает, что визы выдаваться не будут, отметил венгерский министр.

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«Вопрос виз — это вопрос в рамках шенгенских соглашений. У входящих стран есть процедура, как делать это. Решения, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», — указал глава МИД Венгрии.

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Сийярто подчеркнул, что не его работа — обсуждать тех, кто прекратил выдачу виз россиянам. Министр заявил, что его страна такого решения не принимала и продолжит выдачу виз.

Власти Венгрии не видят рациональных причин, чтобы гнаться за новым пакетом антироссийских санкций. В особенности, если речь идет об энергетической сфере, заявил глава МИД Венгрии

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