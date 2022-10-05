Венгрия добилась исключения атомной энергетики из новых санкций против России | 360°

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Венгрия добилась исключения атомной энергетики из новых санкций против России

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05 октября 2022, 03:02

Венгрия добилась исключения атомной энергетики из новых санкций против России

Глава МИД Сийярто: Венгрии удалось вывести атомную энергетику из-под санкций против РФ

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Венгрии в результате упорных переговоров удалось добиться, чтобы новые антироссийские санкции не касались атомной энергетики. Об этом в соцсетях написал глава МИД страны Петер Сийярто. Также из-под санкций удалось вывести строительство энергоблока в городе Пакш, передал слова министра ТАСС.

«Нам удалось вывести атомную энергетику из-под санкций, поэтому эти санкции не распространяются и на строительство [новых энергоблоков] АЭС „Пакш“. Кроме того, ни одно учреждение, имеющее важное значение для сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, не попало в санкционный список», — отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

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Министр заявил, что Венгрия и дальше будет отстаивать свою энергобезопасности и не станет поддерживать рестрикции, если они будут ей вредить.

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Евросоюз планирует утвердить новый пакет санкций против России 5 октября. В нее также включен пункт о потолке цен на российскую нефть. Новые санкции G7 затронут нефть и нефтепродукты в три этапа, санкции в отношении сырой нефти должны вступить в силу 5 декабря.

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