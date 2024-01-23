Мир 23 января 2024, 16:21 Венгрию предложили лишить права голоса в ЕС из-за позиции по Украине Bloomberg: Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за позиции по Украине Attila Volgyi/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

Страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, если она продолжит блокировать оказание помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на дипломатический источник.

По его данным, ЕС собирается принять пакет помощи Украине 1 февраля и тогда же лишит Венгрию права голоса, если она снова заблокирует инициативу. Собеседник издания отметил, что подобный сценарий рассматривался давно, но европейские чиновники не давали ему хода, опасаясь усиления напряженности между лидерами Евросоюза.

Реклама

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не собирается участвовать в предоставлении военной помощи Украине на пять миллиардов евро в год из специального фонда Евросоюза. Об этом писала «Газета.ru».