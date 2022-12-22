22 декабря 2022, 08:26
Венгрию поставили в пример Евросоюзу в вопросе поддержки Украины
Французский политик Филиппо призвал ЕС взять пример с Венгрии в вопросе поддержки Украины
Странам Европейского союза необходимо тщательно проверять, куда идут выделенные средства на поддержку Украины. В этом вопросе содружеству необходимо взять пример с Венгрии, написал в Twitter французский депутат Флориан Филиппо.
«Удивительно, но Венгрия осталась единственной европейской страной, запросившей оценку вооружения и средств, отправленных на Украину», — заявил он.
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По мнению Филиппо, руководство Евросоюза намеренно закрыло глаза на реальное предназначение выделяемых Украине средств.
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«Это миллиарды евро! Очевидной необходимостью является полный аудит расходов Украины. Коррупционеры и мафия, остановить», — добавил политик.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в 2023 году Евросоюз планирует передать Украине 18 миллиардов евро.
Министр обороны США Ллойд Остин уточнял, что американская сторона передала Украине примерно 20 миллиардов долларов после февраля.
Евросоюз
Украина
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