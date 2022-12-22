Мир 22 декабря 2022, 08:26 Венгрию поставили в пример Евросоюзу в вопросе поддержки Украины Французский политик Филиппо призвал ЕС взять пример с Венгрии в вопросе поддержки Украины РИА «Новости»

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Странам Европейского союза необходимо тщательно проверять, куда идут выделенные средства на поддержку Украины. В этом вопросе содружеству необходимо взять пример с Венгрии, написал в Twitter французский депутат Флориан Филиппо.

«Удивительно, но Венгрия осталась единственной европейской страной, запросившей оценку вооружения и средств, отправленных на Украину», — заявил он.

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По мнению Филиппо, руководство Евросоюза намеренно закрыло глаза на реальное предназначение выделяемых Украине средств.

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«Это миллиарды евро! Очевидной необходимостью является полный аудит расходов Украины. Коррупционеры и мафия, остановить», — добавил политик.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в 2023 году Евросоюз планирует передать Украине 18 миллиардов евро.

Министр обороны США Ллойд Остин уточнял, что американская сторона передала Украине примерно 20 миллиардов долларов после февраля.