Мир 18 февраля 2023, 18:51 Венгрию не смогут втянуть в конфликт на Украине — Орбан Премьер-министр Орбан: в НАТО и ЕС все за продолжение конфликта на Украине, кроме Венгрии РИА «Новости»

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Венгрию не смогут втянуть в конфликт на Украине, хотя сделать это будет нелегко: в НАТО и ЕС все хотят продолжения военных действий. С таким заявлением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в Будапеште. Его речь транслировал телеканал М1.

Орбан уточнил, что у Венгрии «нет сил», чтобы немедленно добиться прекращения конфликта на Украине.

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«Поэтому у нас только один выбор: оставаться вне его», — сказал он.

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Венгерский премьер подчеркнул, что следовать этому нелегко, будучи членом НАТО и ЕС.В обеих объединениях, по его словам, все находятся «на стороне конфликта».

Закончится противостояние, выразил уверенность Орбан, только переговорами России и США. Чем позже это произойдет, тем выше окажется цена.

Премьер-министр Венгрии уже не первый раз высказывается о ситуации на Украине. Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт должен закончиться мирно, однако такой сценарий может растянуться на несколько лет. Также он уверен, власти стран Евросоюза с трудом выявляют и формулируют собственные интересы.