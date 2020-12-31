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    31 декабря 2020, 17:45

    РФПИ опроверг отказ Венгрии от российской вакцины

    Анастасия Кукова

    Reuters со ссылкой на представителя венгерского правительства написал, что, несмотря на то, что Будапешт первым в Европе получил доступ к образцам «Спутник V», венгерское правительство решило приобрести альтернативу. Однако в РФПИ эту информацию опровергли, заявив, что все договоренности в силе.
    РФПИ опроверг отказ Венгрии от российской вакцины

    В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли информацию агентства. Представитель фонда сказал ТАСС, что вакцина будет направлена в Венгрию в январе–марте в необходимом объеме.

    «РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — сказал представитель фонда.

    Несколькими днями ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна получила шесть тысяч доз российской вакцины.

    Вакцинация медицинских работников препаратом Pfizer-BioNTech началась в Венгрии 26 декабря. Была получена первая партия вакцины, достаточная для прививки 4875 человек.

    Будапешт планировал в начале ноября уходящего года основать собственную производственную площадку для производства российской вакцины «Спутник V». Венгрия могла стать первой страной Евросоюза, наладившей собственный выпуск российской вакцины.