РФПИ опроверг отказ Венгрии от российской вакцины

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли информацию агентства. Представитель фонда сказал ТАСС, что вакцина будет направлена в Венгрию в январе–марте в необходимом объеме.

«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — сказал представитель фонда.

Несколькими днями ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна получила шесть тысяч доз российской вакцины.

Вакцинация медицинских работников препаратом Pfizer-BioNTech началась в Венгрии 26 декабря. Была получена первая партия вакцины, достаточная для прививки 4875 человек.

Будапешт планировал в начале ноября уходящего года основать собственную производственную площадку для производства российской вакцины «Спутник V». Венгрия могла стать первой страной Евросоюза, наладившей собственный выпуск российской вакцины.